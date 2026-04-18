Copa del Rey: Así transformó en gol Mikel Oyarzabal penal a favor de la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

El estadio de La Cartuja, en Sevilla, sigue siendo epicentro de una emocionante gran final de la Copa del Rey 2025-25 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Ahora, los que acaban de dar el golpe sobre la mesa son los vascos, con la aparición goleadora de Mikel Oyarzabal para el 1-2 parcial.

El mítico delantero del cuadro de San Sebastián transformó por gol al 45+1 un penalti cometido por el guardameta Juan Musso, que no dejó ninguna duda a la interpretación del árbitro Alberola Rojas.

Una vez confirmado el penal, el ariete vasco definió de gran manera ante Musso, que decidió lanzarse a su costado izquierdo, en dirección contraria del disparo de Mikel.

Antes en el partido ya habían anotado Ander Barrenetxea, al segundo 14, y luego puso el empate Ademola Lookman en el minuto 19'.