Copa del Rey

Copa del Rey: Así transformó en gol Mikel Oyarzabal penal a favor de la Real Sociedad

Este vino a ser el tercer tanto de Mikel Oyarzabal en esta edición de Copa del Rey 2025-26

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Meridiano

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 03:52 pm
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El estadio de La Cartuja, en Sevilla, sigue siendo epicentro de una emocionante gran final de la Copa del Rey 2025-25 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Ahora, los que acaban de dar el golpe sobre la mesa son los vascos, con la aparición goleadora de Mikel Oyarzabal para el 1-2 parcial.

El mítico delantero del cuadro de San Sebastián transformó por gol al 45+1 un penalti cometido por el guardameta Juan Musso, que no dejó ninguna duda a la interpretación del árbitro Alberola Rojas.

Una vez confirmado el penal, el ariete vasco definió de gran manera ante Musso, que decidió lanzarse a su costado izquierdo, en dirección contraria del disparo de Mikel.

Antes en el partido ya habían anotado Ander Barrenetxea, al segundo 14, y luego puso el empate Ademola Lookman en el minuto 19'.

 

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