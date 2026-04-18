Copa del Rey: Barrenetxea logró el gol más rápido en las finales

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Ander Barrenetxea ha inscrito su nombre en los libros de oro del fútbol nacional al anotar el tanto más tempranero en la historia de las finales de Copa. Solo han bastado 14 segundos para que el extremo batiera la portería rival para adelantar a la Real Sociedad 1-0 ante el Atlético de Madrid.

​El pitido inicial dio paso a una jugada vertiginosa que pilló totalmente desprevenida a la defensa contraria. Con una verticalidad absoluta, el conjunto donostiarra aprovechó la primera posesión para filtrar un balón que Barrenetxea no perdonó.

​Los récords superados de Unamuno y Badenes

​Hasta este momento, la precocidad goleadora en una final copera estaba asociada a nombres de la época en blanco y negro. Víctor Unamuno, defendiendo la camiseta del Athletic Club en 1930, y Manuel Badenes, con el Valencia CF en 1952, eran los poseedores de las marcas más veloces. Ambos futbolistas lograron ver puerta dentro del primer minuto de juego, pero ninguno se acercó a la barrera de los 14 segundos establecida hoy por el jugador de la Real Sociedad.

​La diferencia cronométrica es abismal. Mientras que aquellos goles históricos fueron fruto de empujes iniciales, lo de Barrenetxea ha sido un estallido de efectividad inmediata que deja muy atrás los hitos de hace siete y nueve décadas respectivamente.