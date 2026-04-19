Venezuela asegura su lugar en el Mundial Sub-17 de Catar 2026

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela cumplió el objetivo en el marco del Sudamericano Sub-17 2026. Tras una victoria cerrada de 1-0 frente a Bolivia, el combinado nacional obtuvo el último cupo directo otorgado por la CONMEBOL para la cita mundialista que se llevará a cabo en territorio qatarí.

Un gol de Andy Saavedra define el rumbo mundialista

El partido decisivo ante el conjunto boliviano se caracterizó por la intensidad y el rigor táctico. La anotación de Andy Saavedra fue suficiente para inclinar la balanza a favor del equipo venezolano, que supo gestionar la ventaja durante el resto del compromiso.

Bajo la dirección técnica de Jhonny Ferreira, la Vinotinto mostró una estructura sólida en un encuentro donde la efectividad en el área rival resultó determinante. El planteamiento se centró en el orden defensivo y la transición rápida, elementos que permitieron neutralizar los intentos de reacción de Bolivia tras el gol.

El camino de la clasificación en el Sudamericano

El proceso clasificatorio exigió un alto rendimiento físico y mental por parte de los juveniles venezolanos. Integrados en un grupo de alta competitividad junto a potencias continentales como Brasil y Argentina, además de Perú y Bolivia, los dirigidos por Ferreira mantuvieron la regularidad necesaria para llegar a la instancia definitiva con opciones claras.

La evolución del equipo durante la fase de grupos fue clave para sostener la presión en el duelo final. La capacidad de recuperación tras enfrentamientos de alta fricción permitió que el plantel llegara en condiciones óptimas para disputar el cupo restante hacia Catar 2026.

Una secuencia histórica para el fútbol venezolano

Esta clasificación no representa un hecho aislado, sino la consolidación de un proceso en las categorías formativas de la Federación Venezolana de Fútbol. Con este logro, Venezuela encadena su tercera participación consecutiva en citas mundialistas de la categoría, tras haber asistido a las ediciones de 2023 y 2025.

Balance de la Vinotinto Sub-17

Con el boleto asegurado a Catar, el fútbol masculino juvenil de Venezuela registra su cuarta participación histórica en Mundiales Sub-17. La regularidad exhibida en el último trienio posiciona al país como un competidor constante en la región, logrando establecer una identidad de juego que se traduce en resultados tangibles a nivel internacional.