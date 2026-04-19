¿Cuántos títulos ha perdido Diego Simeone con el Atlético de Madrid?

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La trayectoria de Diego Pablo Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid ha transformado la historia moderna del club. Desde su llegada en diciembre de 2011, el técnico argentino ha dotado a la institución de una identidad competitiva que se ha traducido en ocho trofeos. Sin embargo, el camino hacia la gloria también ha dejado cicatrices profundas en forma de finales perdidas, un registro que volvió a actualizarse este fin de semana.

Tras la reciente caída en la final de la Copa del Rey 2026 ante la Real Sociedad en la tanda de penaltis, que pudo disfutrar a través de la señal de Meridiano Televisión, el balance de Simeone en definiciones directas por un título refleja la exigencia del máximo nivel europeo.

El recuento de las finales perdidas por Simeone

A lo largo de sus más de 14 años al frente del equipo rojiblanco, Diego Simeone ha disputado un total de 11 finales directas (contabilizando partidos únicos o series de ida y vuelta de Supercopas). De este total, el entrenador argentino ha caído en cinco ocasiones.

Estas derrotas se reparten en tres competiciones distintas, siendo la Liga de Campeones la que representa la espina más dolorosa para la afición colchonera:

UEFA Champions League 2013-14: Derrota 4-1 en la prórroga ante el Real Madrid en Lisboa.

en Lisboa. UEFA Champions League 2015-16: Derrota en la tanda de penaltis frente al Real Madrid en Milán.

en Milán. Supercopa de España 2013: El título fue para el FC Barcelona por la regla del gol de visitante (1-1 en Madrid y 0-0 en el Camp Nou).

por la regla del gol de visitante (1-1 en Madrid y 0-0 en el Camp Nou). Supercopa de España 2020: Derrota en los penaltis contra e l Real Madrid en Arabia Saudita.

en Arabia Saudita. Copa del Rey 2025-26: Reciente caída por penaltis ante la Real Sociedad tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Es importante señalar que, aunque se suelen contar como éxitos absolutos, las dos Ligas ganadas por Simeone (2013-14 y 2020-21) no se incluyen en este conteo de finales perdidas, ya que son torneos de regularidad, a pesar de que la primera se decidió en un enfrentamiento directo en la última jornada ante el Barcelona.

El Real Madrid: el verdugo recurrente en las citas definitivas

Al analizar las estadísticas, destaca un dato contundente: tres de las cinco finales perdidas por el ciclo de Simeone fueron ante el eterno rival de la ciudad. El Real Madrid privó al Atlético de la gloria europea en dos ocasiones y de una Supercopa nacional, consolidándose como el principal obstáculo del técnico argentino en los partidos por el trofeo.

Un balance que sigue siendo positivo para el Cholo

Pese a estos cinco tropiezos, el balance general de Simeone en finales sigue siendo favorable. El argentino ha logrado conquistar 6 de las 11 finales disputadas, lo que supone un 54 por ciento de efectividad en encuentros de esta naturaleza.

A estos seis trofeos obtenidos en finales (dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España) se le suman los dos campeonatos de LaLiga, elevando su palmarés total a ocho títulos. Esta cifra lo mantiene como el entrenador más laureado en la historia del Atlético de Madrid, superando la marca del legendario Luis Aragonés.