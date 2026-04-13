LaLiga: ¡Se acercan a Mbappé! Así quedó la tabla de goleadores tras el tanto de Lamine Yamal

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El pasado fin de semana hubo movimiento en LaLiga de España. Algunos resultados del torneo generaron que el FC Barcelona, de la mano de Lamine Yamal, tomará aún más distancia en la cima, con un margen ahora de nueve puntos ante el Real Madrid.

Ahora bien, no solo hubo movimiento en la clasificación general, sino también en el apartado de goleadores, con dos nombres muy puntuales: Vedat Muriqi y Lamine Yamal, que han mantenido el camino de recortar las distancias con el líder del apartado actualmente: Kylian Mbappé.

En este orden de ideas, hay que hablar de una revelación en la temporada, Vedat Muriqi, quien firmó un doblete (36' y 40') en la victoria de los suyos 3-0 ante el Rayo Vallecano, que le permitió llegar a los 21 goles y quedar a solo dos dianas de un Mbappé, que se fue sin goles en la fecha.

Lamine Yamal también recortó distancias

El extremo azulgrana fue pieza clave para que Barcelona se quedara con el derbi catalán (4-1) en el Spotify Camp Nou. Sumó dos nuevas asistencias a su cuenta, pero lo que influyó en el apartado de goleadores es que también anotó un tanto.

Esa fue su diana 15 en el torneo y ocupa ahora la cuarta casilla en este apartado, detrás de Ante Budimir (16), que se encontró con las redes contrarias, a través de su buen cobro de penal en el empate ante Betis (1-1).

El listado continúa con otro culé, Ferrán Torres, que registra 14 tantos, tras su doblete del fin de semana contra Espanyol. Posteriormente, se encuentra Miker Oyarzabal (12), sin goles en la jornada.

Lo más curioso es que después de Mbappé, el mejor jugador posicionado en este renglón por el Real Madrid es Vinicius, que ocupa la octava casilla de goleadores con 11 dianas.