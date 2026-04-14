El Real Madrid habría asegurado dos refuerzos estrellas para la próxima temporada

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La planificación deportiva del Real Madrid para la temporada 2026-2027 ha dado un giro radical tras las revelaciones del periodista Francois Gallardo.

Según esta información, Jürgen Klopp ya habría sellado su compromiso con la entidad blanca en un acuerdo que quedó totalmente cerrado desde el pasado mes de diciembre.

El objetivo de la directiva es que el alemán asuma las riendas del primer equipo este mismo verano de 2026, convirtiéndose en la pieza angular de un proyecto diseñado para mantener la hegemonía europea tras los periodos de transición recientes en el banquillo.

Toni Kroos se uniría al banquillo

La gran novedad de este nuevo organigrama técnico radica en la incorporación de Toni Kroos, quien regresaría al club para ejercer como entrenador asistente de Klopp.

La directiva considera que la inteligencia táctica del exmediocampista y su profundo conocimiento del ADN madridista son el complemento perfecto para el estilo enérgico del entrenador alemán.

Esta dupla busca garantizar resultados inmediatos y facilitar la gestión de un vestuario plagado de estrellas, apoyándose en el respeto que la figura de Kroos impone en la plantilla.

Un cambio de ciclo total en 2026

La llegada de este nuevo cuerpo técnico supondría una transformación integral en la identidad futbolística del Real Madrid a partir de la próxima campaña.

Jürgen Klopp habría solicitado autonomía para implementar su característico sistema de juego, lo que implicaría una reestructuración profunda del plantel para adaptar las piezas a su propuesta de alta intensidad.

Con este movimiento, el club blanco pretende iniciar una era de renovación absoluta que combine la experiencia de sus leyendas en los despachos y banquillos con la frescura de un liderazgo técnico de élite mundial.