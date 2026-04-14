Kompany se muestra confiado en la Champions: "No me creo la leyenda del Real Madrid"

Suscríbete a nuestros canales

La tensión europea se traslada a las salas de prensa. Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, ha encendido la previa del duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League con unas declaraciones desafiantes que buscan despojar al Real Madrid de su aura de invencibilidad histórica.

Con la ventaja del 2-1 conseguida en la ida en el Santiago Bernabéu, el conjunto bávaro recibirá a los blancos este miércoles 15 de abril en un Allianz Arena que promete ser una caldera.

"No me creo la leyenda"

En la rueda de prensa oficial previa al encuentro, Kompany fue consultado sobre la mística que rodea al club español en las noches europeas, especialmente cuando deben afrontar remontadas.

"No me creo la leyenda del Real Madrid, las historias no son reales para mí, todos los equipos en esta competición pueden contar estas historias", afirmó.

Con estas palabras, el estratega busca blindar la mentalidad de sus jugadores, evitando que el respeto por las 15 "Orejonas" del rival se convierta en temor sobre el césped.

Defender la ventaja en el Allianz Arena

El Bayern Múnich llega en una posición de privilegio tras asaltar Madrid. Sin embargo, en el seno del club alemán saben que un gol de diferencia ante el equipo merengue es una renta mínima.

El Real Madrid viajará a Alemania con la necesidad de ganar por dos goles para avanzar directamente o por uno para forzar la prórroga. Históricamente, este es el "Clásico de Europa", y las declaraciones de Kompany añaden una capa de picante a un enfrentamiento que ya es, de por sí, de alto voltaje.

Mientras el Madrid confía en que su historia hable por sí sola una vez más, el técnico belga ha dejado claro que, para el Bayern, se escribirá una página nueva donde el pasado no tiene lugar.