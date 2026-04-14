Champions League: Así fue el gol de Ferrán Torres ante el Atlético de Madrid

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El primer tiempo del partido de vuelta de los cuartos de final este 14 de abril entre Atlético de Madrid vs FC Barcelona ya está marcado desde ya por las emociones. Sobre todo, por el reciente tanto de los culés, desde las botas de Ferrán Torres.

El delantero azulgrana puso el parcial 0-2 de este compromiso, que viene a ser el empate en el global en la serie. El ariete firmó su tanto al minuto 24', luego de recibir una gran habilitación de Dani Olmo, que lo buscó al espacio y lo puso mano a mano con el guardameta Juan Musso.

Torres en esa situación optó por disponer un remate cruzado, inalcanzable para el portero colchonero, que solo pudo ver como el atacante celebraba su gran ejecución.

Antes en el partido, mucho más temprano, al minuto 4', el primer tanto había sido obra de Lamine Yamal, en una gran presión en la salida rojiblanca y su asociación con el propio Ferrán.