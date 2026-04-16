Tremendo lio: Jinete aprendiz agrede a un compañero en el Jockey Room

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Según información del Racing Post, el aprendiz de jinete Brandon Wilkie ha sido acusado de causar lesiones corporales graves con intención tras presuntamente agredir a un compañero de la sala de pesaje en agosto del año pasado.

El joven jockey tiene que presentarse en los tribunales

Wilkie, de 22 años y residente de Edergole, Dromahair, República de Irlanda, fue arrestado el 18 de agosto después de que la policía fuera alertada el 4 de agosto sobre un incidente ocurrido la noche anterior en una vivienda en Exning, cerca de Newmarket.

Según la policía, la víctima de la presunta agresión "acudió al hospital con graves lesiones faciales".

El jinete, que pertenecía a la cuadra de William Knight en Newmarket, no ha competido en Gran Bretaña desde agosto, pero ha estado activo en Irlanda desde diciembre. Aún no ha conseguido ninguna victoria en 14 montas desde su traslado, siendo su última participación la última en Dundalk el 10 de abril.

Antes de su detención el año pasado, Wilkie había conseguido 64 victorias en Gran Bretaña, incluyendo triunfos destacados con Look Back Smiling en la Spring Mile de 2024 en Doncaster y el Sky Bet Finale Handicap con Sir Busker en el festival Ebor de York ese mismo año.

Wilkie deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Ipswich el lunes 27 de abril.

Las lesiones corporales graves (LCG) constituyen una forma más seria de agresión, ya que pueden incluir lesiones como fracturas, heridas profundas o laceraciones. Este delito puede conllevar penas de prisión.