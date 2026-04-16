Pronósticos Keeneland: picks gratis y el dato clave para el jueves 16 de abril

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El Hipódromo de Keeneland, ofrece una llamativa cartelera para este jueves 16 de abril, donde en esta ocasión, nueve carreras se robarán la atención como parte del inicio de la tercera semana de la temporada de primavera 2026.

Este día nos trae varias pruebas interesantes. Una de las que genera mucho interés dentro del público, es la segunda competencia reservada para potros de dos años, Maiden Special Weight en recorrido de 4 1/2 furlongs (900 metros) sobre arena, donde siempre son muy seguidos los pensionados de Wesley Ward y en esta ocasión, uno de sus presentados no figura dentro de los favoritos del Morning Line.

Análisis de las carreras y picks para Keeneland

La primera carrera será en 1,200 metros sobre arena, un Claiming de $16,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.200m, arena (1:00 p.m. VEN)

Emirates Affair (1): Luce como la gran candidata a imponerse con Irad Ortiz Jr.

Coastine Hottie (6): Viene de la sintética y la monta la hará rendir.

Sunset Harbour (4): Cuidado con esta que puede dominar desde el inicio.

Segunda Carrera | 900m, arena (1:32 p.m. VEN)

Ruiva (1): Se unen Irad y Wesley Ward con este descendiente de Munnings

Castle Pines (12): Aunque va por fuera, puede hacer un buen papel.

Super Saiyajin (4): Ya corrió y no lo hizo mal. Sorpresa en puerta.

Tercera Carrera | 1.100m, grama (2:04 p.m. VEN)

Gellhorn (2): El puesto no la ayuda, debe atropellar por líneas internas.

Aurora Sky (5): Por su pasada actuación en Fair Grounds donde quedó de turno, debe decidir.

Conquering Marin (7): Pendientes con ella. Por algo Irad asume este compromiso.

Cuarta Carrera | 1.400m, grama (2:36 p.m. VEN)

Shangrala Road (3): Ya ganó en este hipódromo y puede repetir en velocidad.

Bite And Strike (6) : Bill Mott lo inscribe ahora en arena. Puede sorprender.

Attersee (7): Consideren a esta monta de Gaffalione que anda de turno.

Quinta Carrera | 1.700m, grama (3:08 p.m. VEN)

California Burrito (10): Luis Sáez en los controles lo debe hacer rendir al máximo.

Just a Touch (5): Tiene mucha clase. Veremos como se comporta en el césped.

Maycocks Bay (1): La anterior en Fair Grounds lo dejó listo para decidir.

Sexta Carrera | 1.700m, arena (3:40 p.m. VEN)

Ivory and Ebony (3): Apostaremos por ella como el dato clave para este jueves. Regresa a la arena, donde tuvo tres carreras consecutivas figurando segunda en Churchill Downs. Gran opción de Junior Alvarado de imponerse.

Séptima Carrera | 2.400m, grama (4:12 p.m. VEN)

Chapman’s Peak (8): Otra monta de Irad Ortiz Jr. que viene de Gulfstream Park.

Coiled (6): Gran competidor de las distancias largas en el césped que va con Prat.

Mutaawid (10): Puede presentarse por fuera con Juan Hernández. Pendientes.

Octava Carrera | 1.700m, arena (4:44 p.m. VEN)

Awesome Ruta (8): Lleva dos al hilo y repiten a “El Mago” José Ortiz en la monta.

Clooney (5): Anda también enrachado. Llega desde California montado por Irad.

American Law (4): Buena opción para buscar dividendos con Gaffalione.

Novena Carrera | 1.700m, grama (5:16 p.m. VEN)