Presentador de Telemundo denuncia homofobia en medio de comunicación

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Hay industrias como la de telecomunicaciones y entretenimiento donde las personas de la comunidad LGBTIQ+ no están exentas de sufrir discriminación. En este sentido, el presentador de Telemundo Carlos Adyan destapó la olla de uno de los medios de comunicación más prestigiosos del medio artístico, a quienes acusó de homofóbicos.

La conversación surgió después de ofrecer una noticia de Kany García en el programa “En Casa con Telemundo”, sobre sentirse apartada en las alfombras rojas durante eventos públicos por su orientación sexual. Afirmó que pocos han querido entrevistarla cuando pasa junto a su esposa.

Carlos Adyan echa a la calle a Hola!

Carlos Adyan aprovechó el momento para contar su experiencia con la reconocida revista Hola!. El boricua señaló que la editorial solía publicar constantemente sobre él, sin embargo, esto cambió cuando anunció su compromiso con su esposo.

“La revista Hola!, antes de que Carlos y yo anunciáramos el compromiso, ellos me nombraban en todo. En el momento cuando Carlos y yo nos presentamos ante el mundo, Hola!, dejó de publicar sobre mí”, comentó sin filtro.

A pesar de contactar al director de la revista y plantear su duda, este negó las afirmaciones, pero el presentador no quedó satisfecho con su respuesta.

Falsa inclusión en los medios de comunicación

El conductor argumentó ser una persona segura, pero en esta ocasión casi se derrumba al compartir su historia. Aseguró que ciertos medios de comunicación son “doble moral”.

“Predican una falsa inclusión… Hola! para mí es super homofóbico. Hay una doble moral en los medios de comunicación”, agregó.