Publican lista de los "amantes" del Rey Felipe VI: Miguel Bosé y Alejandro Sanz figuran

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“Los novios de Felipe”, así es como el periodista Joaquín Abad, tituló un libre que habla de supuestos romances de el Rey Felipe VI con hombres. El ejemplar es todo un suceso en la madre tierra España, al exponer la sexualidad del royal, al punto de decir que sería “bisexual”.

Detalles del libro

Abad hace un repaso en el libro de todos los escándalos que han rodeado al esposo de la Reina Letizia, asegurando que fue en el año 2000 que comenzó a escuchar comentarios sobre la sexualidad del monarca de 58 años.

Pese al matrimonio de años que tiene con Letizia, siendo una de las uniones más importantes de España, el periodista asegura que Felipe sostuvo amores con empresarios, genios de la moda y hasta con dos importantes cantantes, Miguel Bosé y Alejandro Sanz.

El comunicador indica que los dos artistas fueron amantes del rey, y que llegaron a realizar hasta tríos, en encuentros fugaces en cabañas, tras escapadas del palacio real.

El libre de Joaquín Abad destaca que el rey ha hecho todo lo posible para que nada de sus amores y su supuesta doble vida salgan a la luz.

Además, notifica que parte de la atracción del nacido el 30 de enero de 1968, es por la falta de compañía de su padre, Juan Carlos I.

Un amor imposible

Entre los hombres mencionados en el libre, destaca uno muy importante, Álvaro Fuster, con quien Felipe habría sostenido una relación muy intensa, al punto se considerarlo el “verdadero amor de su vida”.

Dice que ese amor con Fuster, fue a temprana edad para el monarca, para luego llegarles otros como Pepe Barroso, Martín Araújo, Gabriel Nascimento, Lucas Meyer, Lucca Della Rovere y hasta con el famoso modisto Lorenzo Capriles.

Destaca que en su búsqueda de investigación calculó que serían 38 amantes lo que acumularía el rey, mencionando que ahora los buscaría jovencitos de entre 20 o 30 años.

Hasta el momento la casa real no ha respondido a las fuertes acusaciones.