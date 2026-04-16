Casillas arremete contra Vinícius Jr. tras eliminación del Real Madrid

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Además de la dolorosa eliminación en los Cuartos de final en la presente temporada en la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich, las cosas no terminaron bien para el Real Madrid, donde Vinícius Jr. y Jude Bellingham protagonizaron un intenso cruce en el tramo final de las acciones desde el Allianz Arena.

Tras analizar el partido de su antiguo equipo, el histórico portero Iker Casillas fue contundente al señalar que los merengues necesita un entrenador de primer nivel, con experiencia suficiente para gestionar un vestuario lleno de figuras. Según su visión, no basta con el talento individual si no existe una dirección clara que mantenga el equilibrio y la disciplina dentro del grupo.

El antiguo guardameta de la Casa Blanca también apuntó a una debilidad evidente en la plantilla actual: la ausencia de un líder sólido que sea capaz de unir al equipo en los momentos complicados. Esta carencia quedó reflejada en el terreno de juego, especialmente en el cruce entre Vinícius Júnior y Jude Bellingham, donde el brasileño reaccionó mandando a callar a su compañero. La escena dejó en evidencia tensiones internas y generó críticas hacia Vinicius tanto por su rendimiento como por su actitud.

Casillas explota contra Vinícius Jr.

La leyenda de los merengues fue más allá al comparar esta situación con épocas pasadas, sugiriendo que dinámicas así eran impensables en equipos donde había jerarquías bien definidas. Puso como ejemplo a figuras como Toni Kroos y Cristiano Ronaldo, donde el respeto y los roles estaban claramente establecidos.