El Divo en la mira de Telemundo por acoso dentro de “La Casa de los Famosos”

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La salida de Laura Zapata de “La Casa de los Famosos” ha puesto contra la estada y la pared la participación de Eduardo Antonio ‘El Divo’ en el reality show por la fuerte revelación de la actriz.

Durante la gala del marte, Zapata fue directa en arremeter contra el cubano por sus comportamientos inadecuados con Celinee Santos. La actriz relató cómo en una oportunidad ambos personajes al bailar, la exreina de belleza sintió su mimbro masculino, que después él alardeó con otros compañeros.

"Ese es el viejito, mamá, que a ti te hace falta", habría dicho el acusado. A este incidente se le suma otro cuando en el posicionamiento, Eduardo Antonio confesó a Santos: "Si no hubiera salido del closet, te c*j*".

Laura Zapata hace un llamado a Telemundo

Laura Zapata alzó su voz y cuestionó cómo la cadena de televisión permite ese tipo de comportamientos inadecuados en pantalla sin ningún tipo de sanción. "Todo lo que hizo esta semana es inaceptable que una televisora como Telemundo lo permita", señaló.

Ante los señalamientos, el presentador Javier Poza comunicó que la producción verificará los videos para constatar si hubo alguna falta y tomar acciones contra ‘El Divo’.

Por último, ambos habitantes de “La Casa de los Famosos 6” se encuentran en competencia, siendo Celinee Santos una de las favoritas del público para llevarse el primer lugar.