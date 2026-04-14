La actriz Laura Zapata eliminada de "La casa de los famosos 6"

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Laura Zapata, una de las participantes más populares y respetada en el reality “La casa de los famosos 6”, quedó sorpresivamente eliminada de la competencia. La villana de grandes telenovelas en México, quedó cara a cara con Eduardo Antonio “El divo de placetas”, con quien había sostenido fuertes altercados.

Eliminación de Laura

Fue la noche del lunes 13 de abril que los espectadores del show de Telemundo, quedaron impactados con la eliminación de la estrella mexicana, quien era parte del team “Los guerreros de la Luz” junto a Celinee Santos, Curvy Zelma, Horacio Pancheri y Josh Martínez.

Zapata quedó fuera del programa al no contar con el apoyo del público en las votaciones de las semanas.

Desde el comienzo de la competencia la actriz había presentado fuertes altercados con algunos de sus compañeros como Oriana Marzoli y Kunno, a este último lo tildó de “traidor” por su comportamiento en la popular casa.

La malvada Malvina en María Mercedes, quedó impresionada al escuchar su eliminación, recibiendo un abrazo de Eduardo Antonio.

“Woww, muy bien”, expresó Zapata estando muy tranquila y caminando resignada al foro principal para hablar con los conductores del programa.

Palabras de Laura

“No me esperaba para nada ser la eliminada de está noche. El falso de placetas (Eduardo Antonio) tuvo que haber salido eliminado. Es un falso, un pelado, un grosero y burdo”, expresó Zapata en la conversación con Jimena Gállego.

El público y Gállego quedaron impresionado por su salida, al considerar que en las votaciones no importa la fama que puedan tener los competidores, la salvación se gana con el comportamiento en la convivencia.