Inician investigación contra Katy Perry por abuso sexual hacia Ruby Rose

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La policía del estado de Victoria, en Australia, confirmó este miércoles 15 de abril la apertura de una investigación sobre una presunta agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010, hacia la actriz Ruby Rose, quien señala a Katy Perry como su agresora.

Según informes del Herald Sun, el expediente ha sido asignado a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Abuso Infantil (SOCIT) de Melbourne. Las autoridades han sido informadas de que el incidente ocurrió en el establecimiento Spice Market.

Además, subrayaron que la investigación se encuentra en su fase inicial y por los momentos "sería inapropiado hacer más comentarios en esta etapa".

Estalla la controversia

Ruby Rose, conocida por su personaje en la serie Orange Is the New Black, acusó Katy Pery de abuso sexual, ocurrido en un local nocturno hace casi dos décadas. Su silencio por tantos años se debió al trauma provocado por aquel episodio.

"Casi dos décadas decir esto públicamente", comentó en una publicación. Aunque inicialmente la actriz no planeaba llevar el caso a los tribunales, el lunes 13 de abril decidió acudir a una comisaría para evaluar la viabilidad legal de sus experiencias, formalizando el reporte el martes.

La postura de Katy Perry: "Mentiras peligrosas"

Por su parte, el equipo legal de la estrella del pop negó de forma categórica y rotunda todas las acusaciones de su protegida en un comunicado. Por medio de sus abogados, la cantante catalogó de “mentiras peligrosas e irresponsables”.