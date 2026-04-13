Actriz acusa a Katy Perry de agresión sexual: “Me atacaron”

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El nombre de Katy Perry vuelve a ocupar titulares internacionales, pero esta vez no por su música ni por su vida sentimental, en medio del auge de su relación con el político Justin Trudeau.

La cantante ha sido señalada públicamente por la actriz Ruby Rose, conocida por su papel en “Orange Is the New Black”, quien la acusa de una presunta agresión sexual ocurrida hace casi dos décadas.

La revelación fue hecha a través de publicaciones en redes sociales, donde Rose decidió relatar un episodio que, según sus palabras, habría marcado profundamente su vida personal y emocional.

¿Qué hizo Katy Perry?

Según lo expuesto por la actriz, el hecho habría ocurrido en un club nocturno de Melbourne cuando ella era más joven.

“Ella no me besó. Me vio descansando en las faldas de mis mejores amigos para evitarla y se inclinó, movió su ropa interior hacia un lado y frotó su desagradable vagina en mi cara hasta que mis ojos se abrieron y yo vomité sobre ella”, dijo sin piedad la australiana.

Ruby Rose aseguró que durante años mantuvo silencio sobre lo sucedido, intentando procesar la experiencia de distintas maneras antes de decidir hablar públicamente.

“Más tarde aceptó ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era una buena persona. En cambio, me atacaron... todos”, aseveró.

La actriz explicó que el impacto emocional del episodio la acompañó durante mucho tiempo, y que recién ahora se siente con la fortaleza necesaria para compartir su versión de los hechos sin miedo a lo que pueda opinar la estrella pop.

“Aunque estoy muy agradecida de haber tenido el tiempo suficiente para encontrar mi voz, solo muestra cuánto impacto tiene el trauma y la agresión sexual”, apuntó Rose.

Reacción en redes y silencio de Katy Perry

Tras la difusión de las acusaciones, el tema se posicionó rápidamente entre las principales tendencias globales, dividiendo opiniones entre quienes expresan apoyo a Ruby Rose y quienes piden prudencia hasta que exista una respuesta oficial o una investigación formal.

Hasta el momento, Katy Perry no ha emitido ninguna declaración pública sobre estas acusaciones, lo que ha aumentado aún más la especulación mediática y el interés del público.