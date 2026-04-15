Charles Chaplin se reinventa: su mejor película llega en formato vertical

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El cine clásico acaba de dar un giro inesperado. La legendaria película muda “El Chico” (1921), de Charles Chaplin, regresa a escena en un formato vertical completamente adaptado a la era digital, pensado exclusivamente para celulares.

Esta innovadora apuesta no solo revive una obra maestra, sino que redefine cómo las nuevas generaciones se acercan al séptimo arte, lo que deja abierta la duda a si en los próximos años, al menos el cine clásico tomará esta modalidad.

Transformación de "El Chico" de Charles Chaplin

La adaptación de “El Chico” ha sido desarrollada para la aplicación británica de microdramas TattleTV, una plataforma que busca reinventar la narrativa audiovisual en tiempos dominados por el consumo móvil.

Lejos de limitarse a recortar la imagen original, la tecnología empleada reconstruye los fotogramas para encajar en formato vertical, generando nuevos datos visuales que preservan la estética y la intención artística de Chaplin.

El resultado es una experiencia visual que mantiene la esencia del clásico, pero optimizada para pantallas modernas.

El auge de los microdramas

Esta versión del filme de Chaplin no llega sola, sino como parte de una tendencia creciente como los microdramas. Estos contenidos se caracterizan por episodios breves, de entre uno y tres minutos, diseñados específicamente para consumirse desde el teléfono móvil.

La apuesta responde a un cambio claro en los hábitos de consumo. Hoy, el público busca historias rápidas, accesibles y adaptadas al ritmo de las redes sociales, sin renunciar a la calidad narrativa.

Estrenada en 1921, “El Chico” narra la entrañable relación entre un vagabundo y un niño abandonado, combinando comedia y drama con una sensibilidad que ha trascendido generaciones.

Más de cien años después, la historia sigue conectando con el público, demostrando que las grandes obras no envejecen, sino que encuentran nuevas formas de existir.

Desde EMC Productions, responsables del proyecto, aseguran que el objetivo es claro y busca acercar el cine clásico a públicos que quizás nunca lo habrían descubierto en su formato original.