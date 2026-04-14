Modelo del videoclip de Christian Nodal denuncia falta de pagos tras meses del rodaje

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¡Vuelve el perro arrepentido! Una vez más, Christian Nodal, está metido en problemas y, aunque esta vez no tiene nada que ver con una infidelidad, sí tiene que ver con una controversia que indirectamente involucra a su ex, Cazzu.

La modelo e influencer Dagna Mata, denunció públicamente que, tras participar como protagonista en el más reciente videoclip del artista (donde la comparan con la rapera argentina), aún no ha recibido el pago correspondiente por su trabajo, aunque ya han pasado varios meses.

La denuncia que envuelve a Christian Nodal

En una entrevista reciente, Mata reveló que el video fue grabado en febrero y que el acuerdo establecía un plazo de pago de 30 días. Sin embargo, aseguró que el dinero nunca llegó.

La situación se volvió más tensa cuando se evidenció que ya han transcurrido alrededor de 90 días sin que se cumpla lo pactado, lo que generó indignación en redes sociales donde comenzaron a criticar fuertemente al intérprete de “Adiós amor”.

“30 días (me iban a pagar) muchas veces nos sometemos a estar en trabajos en los que no hay una regularización. Ya estoy con mis abogados, pero ahora no puedo dar más detalles”, dijo.

La propia modelo fue contundente al afirmar que no ha recibido ninguna remuneración, señalando además que este tipo de situaciones son más comunes de lo que parece, especialmente para quienes buscan abrirse camino en el medio.

“No, todavía no (me han pagado). Al final no me han pagado, pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria; muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar”, confesó.

De "extra" a protagonista

Uno de los puntos más polémicos del caso es que, según Mata, inicialmente fue contratada como figurante, pero terminó siendo la imagen principal del videoclip.

La modelo asegura que nunca se le explicó claramente el alcance de su participación, lo que incrementó su inconformidad al ver el resultado final del proyecto ya publicado.

Y es que, el videoclip no pasó desapercibido desde su estreno. Gran parte de la controversia surgió porque Dagna fue comparada físicamente con Cazzu, expareja de Nodal, lo que desató teorías sobre una posible estrategia para generar impacto mediático.