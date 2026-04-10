Christian Nodal genera controversia con su último video: ¿No supera a Cazzu?

Suscríbete a nuestros canales

El cantante mexicano, Christian Nodal, vuelve a estar en el centro de la conversación digital tras el lanzamiento de su nuevo videoclip “Un vals”, una romántica propuesta que, lejos de destacar únicamente por su música, generó una intensa polémica en redes sociales.

Aunque el tema ha sido interpretado por muchos como una declaración de amor hacia su actual esposa, la cantante Ángela Aguilar, lo que realmente captó la atención del público fue la protagonista femenina del video.

¿Nodal no ha superado a Cazzu?

En el videoclip, el ranchero presenta una historia de amor con estética vaquera, muy alineada con su estilo musical. Sin embargo, los usuarios no tardaron en notar que la modelo elegida tiene un sorprendente parecido con Cazzu, su expareja y madre de su hija.

Cabello oscuro, rasgos similares y hasta tatuajes visibles fueron algunos de los elementos que despertaron las comparaciones inmediatas. Incluso, varios internautas señalaron que la joven parecería una mezcla entre Cazzu y Ángela Aguilar, lo que intensificó aún más el debate.

¿Casualidad o estrategia mediática?

El impacto fue tal que el video rápidamente se convirtió en tendencia, pero no necesariamente por su propuesta artística. Para muchos, la elección de la modelo habría sido una estrategia calculada para generar conversación y viralidad.

Algunos usuarios incluso sugirieron que el clip fue diseñado para provocar, señalando que el cantante sabe perfectamente cómo mantener su nombre en el ojo público.

Mientras tanto, el artista ha optado por no pronunciarse directamente sobre la polémica, dejando que la conversación continúe creciendo por sí sola.

A pesar de la controversia, “Un vals” ha logrado acumular miles de reproducciones en pocas horas, confirmando el poder de convocatoria de Nodal. Sin embargo, la discusión ha eclipsado parcialmente el lanzamiento musical.