Cazzu vence a Christian Nodal en los tribunales y logra viajar con su hija

Suscríbete a nuestros canales

Tras meses de tensiones, declaraciones cruzadas y un conflicto legal que mantenía en vilo a sus seguidores, la artista argentina Cazzu logró lo que parecía imposible en medio de la guerra que tiene con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

Y es que, recientemente, la rapera consiguió que un juez le concediera el permiso de viajar con su pequeña fuera de Argentina y, además aprobó las visas necesarias para que ambas pudieran ingresar a los Estados Unidos.

La batalla de Cazzu y Nodal

El conflicto no es nuevo. Desde su separación, ambos artistas han enfrentado diferencias en torno a la crianza y los permisos necesarios para que la pequeña Inti pueda viajar con su madre.

De acuerdo con reportes, la cantante tuvo que recurrir nuevamente a instancias legales luego de que, presuntamente, Nodal no autorizara la salida de la menor del país, lo que complicaba sus compromisos laborales.

Durante meses, esta situación mantuvo en pausa proyectos importantes, incluyendo su esperada gira internacional.

Incluso, la propia Cazzu llegó a expresar públicamente lo difícil que había sido enfrentar este proceso, señalando lo complejo que puede ser equilibrar la maternidad con una carrera artística global.

La visa que lo cambia todo

El reciente fallo judicial no solo le otorga a Cazzu la posibilidad de viajar con su hija, sino que también confirma la aprobación de las visas para ambas, así como para su equipo cercano.

Este detalle es clave, pues, significa que la cantante podrá cumplir con su agenda en Estados Unidos, incluyendo su gira, sin tener que separarse de Inti.

Vale resaltar que, el conflicto legal llegó a poner en duda su gira por Estados Unidos, uno de los proyectos más importantes en su carrera reciente.

Sin los permisos necesarios, la logística era prácticamente imposible. Sin embargo, con esta resolución, el camino queda despejado para que madre e hija viajen juntas y continúen con la agenda prevista.

Hasta el momento, ni Cazzu ni Nodal han emitido declaraciones oficiales tras esta decisión judicial, lo que mantiene la expectativa sobre el futuro de su relación como padres.