LVBP: Caribes espera por el tren gerencial de Leones para tocar la puerta por Aldrem Corredor

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Una de las principales características de los refuerzos en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, es que pueden ganarse los corazones rápidamente de los seguidores del equipo al que aportan en ese momento si su rendimiento es notable y uno de los casos más llamó la atención en la reciente temporada, es el de Aldrem Corredor.

El "Maute" brilló a nivel ofensivo con la organización de Caribes de Anzoátegui en todos los playoffs y aparentemente, desde los jugadores orientales, hasta la directiva, le gustaría coordinar un canje por este gran bateador.

Otto Padrón habla sobre la intención de adquirir a Aldrem Corredor

El equipo de Meridiano se dio la tarea de consultarle al gerente deportivo de Caribes, Otto Padrón, sobre el caso de Corredor y ratificó su intención de buscar al "Maite", al igual que a otros peloteros que puedan fortalecer el equipo.

"Sí, eso está dentro de las posibilidades", destacó Padrón en exclusiva. Aunque evidentemente, deben esperar que se conforme la gerencia del equipo capitalino, para plantear cualquier tipo de negociación.

A eso añadió, "Esa es una opción, como varias que tenemos en la mira. Siempre hay distintos jugadores y escenarios con perfiles que nos pueden ayudar".

Asdrúbal Cabrera da su punto de vista

Otra pieza importante de la "Tribu" que fue consultado sobre Aldrem Corredor y si le gustaría tenerlo en su equipo, fue Asdrúbal Cabrera, en el juego de exhibición de la Liga Monumental.

Al respecto, el dirigente que fue renovado por dos campañas más por esta organización, indicó que a cualquier mánager le gustaría tener un pelotero como Aldrem Corredor.

Estos fueron los números que dejo Aldrem Corredor como refuerzo de Caribes