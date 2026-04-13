Imbatible: El venezolano José Quijada llega a seis rescates en la NPB

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El relevista venezolano José Quijada continúa demostrando un dominio absoluto en el montículo del béisbol asiático. Este domingo, el zurdo de Caripito alcanzó su sexto salvamento de la temporada en igual número de oportunidades, consolidando su posición como el líder indiscutible en este departamento dentro de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB).

Dominio en el Tokyo Dome

En una nueva exhibición de control y potencia, Quijada trabajó durante una entrada completa frente a los Gigantes de Yomiuri. El escenario fue el imponente Tokyo Dome, donde el venezolano fue pieza clave para asegurar la victoria de los Tokyo Yakult Swallows.

Durante su actuación, el siniestro no permitió imparables ni carreras. Aunque otorgó un boleto, su capacidad para retirar bateadores quedó en evidencia al recetar dos ponches contundentes, apagando cualquier intento de reacción por parte del conjunto local.

Una efectividad envidiable

Lo que más destaca del inicio de campaña de Quijada no es solo su puntería para cerrar encuentros, sino su efectividad inmaculada. Hasta la fecha, el lanzador no ha permitido anotaciones en ninguna de sus apariciones, manteniendo su casillero de carreras limpias en 0.00.

Esta racha de seis rescates consecutivos sin fallos lo posiciona no solo como la pieza de seguridad en el bullpen de los Swallows, sino como uno de los relevistas más efectivos y temidos de todo el circuito japonés en lo que va de año.