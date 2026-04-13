Fórmula 1: Fernando Alonso y Lewis Hamilton son los pilotos que están más cerca de la Luna

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 realizó un pequeño tributo para celebrar el exitosa de la misión espacial Artemis II, que durante diez días viajo hasta la Luna y regresó sin problemas el pasado sábado 11 de abril a la Tierra. En este marco, la máxima categoría del automovilismo mundial publicó un material audiovisual en sus redes sociales con la distacia que ha recorrido cada piloto de la grilla actual hacia el principal satélite del planeta.

Recordemos que la Fórmula 1 vive un parón atípico en el mes de abril debido a la guerra en Medio Oriente, esta situación obligó a la FIA a cancelar los dos grandes premios previstos para este mes: Baréin y Arabia Saudita. Pese a esta situación, los pilotos se han mantenido activos con prácticas en otros categorías, mientras que los más veteranos han pasado tiempo de calidad con la familia

Números de Alonso en la Fórmula 1

Aunque Fernando Alonso no vive su mejor momento en la Fórmula 1, el piloto español ha dado una clase maestra a los pilotos de la grilla actual y a deportistas de otras disciplinas de cómo mantener la forma físca para seguir en la alta competencia. El Asturiano actualmente es más longevo de la parrilla 2026 con 44 años.

Alonso ha tenido tres pasantías en la Fórmula 1, debutó en 2001 con Minardi, luego fue piloto de pruebas de Renault en 2002; mientras que de 2003-2018 corrió como titular con Renault, Ferrari y McLaren. Luego tuvo otro parón y volvió en 2021 con Alpien hasta la fecha que es el volante principal de Aston Martin.

Su larga trayectoria lo convierte en el piloto de la categoría con más grandes premios con 431 (428 comenzados) y que más kilómetros ha recorrido en toda la historia de la Fórmula 1 con un total de 116.242 km (y contando), con este número, Alonso lleva casi la mitad de la distancia que hay entre la Luna y la Tierra.

Solo seguido de cerca por Lewis Hamilton, quien debutó en la F1 en 2007 y hasta la fecha tiene un total de 109.985 km, mientras que el podio en este renglón galático lo cierra el mexicano Sergio Pérez con 79.497 km.