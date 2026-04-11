Artemis II: Así fue el acuatizaje de la cápsula Orión en el Pacífico tras su paso por la Luna

Suscríbete a nuestros canales

El camino de la humanidad dio este viernes 10 de abril un paso decisivo hacia su regreso definitivo a la Luna. La cápsula Orión, perteneciente a la misión Artemis II, acuatizó con éxito en aguas cercanas a la costa de San Diego, tras completar una histórica travesía de diez días que devolvió a una tripulación a las inmediaciones lunares por primera vez desde 1972.

Un reingreso "perfecto" a la atmósfera

El descenso final fue calificado por la NASA como "perfecto". Tras una caída libre de 14 minutos desde que la nave entró en la atmósfera terrestre a velocidades superiores a los 40,000 km/h, el despliegue de los paracaídas permitió un contacto suave con el océano.

Durante esta maniobra crítica, el escudo térmico de la Orión fue sometido a una "prueba de fuego", resistiendo temperaturas extremas de hasta 2,760 grados centígrados.

A diferencia de la misión no tripulada de 2022, Artemis II utilizó una trayectoria de reingreso más directa para minimizar la carga térmica sobre el escudo y garantizar la seguridad de los cuatro astronautas: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.

Misión cumplida: Embajadores de la humanidad

"Artemis II, misión cumplida", declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien destacó el extraordinario trabajo de los tripulantes como embajadores de EEUU y Canadá en las estrellas. Según los primeros reportes de la agencia, los astronautas se encuentran en "excelente forma" física.

El proceso de recuperación, coordinado por la NASA y las fuerzas armadas estadounidenses, incluyó la intervención de buzos para asegurar la estabilidad de la nave antes de trasladar a los astronautas a una plataforma inflable. Desde allí, fueron evacuados en helicóptero hacia un buque para las revisiones médicas de rigor.

Artemis II, que despegó el pasado 1 de abril, no solo probó la resistencia técnica de la nave Orión a lo largo de 1.1 millones de kilómetros, sino que despeja el camino para las futuras misiones que buscarán, esta vez, el alunizaje de la primera mujer y el próximo hombre en la superficie lunar. La cápsula será ahora remolcada y trasladada de vuelta al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para un análisis técnico exhaustivo.