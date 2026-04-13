Frank Quintero estremece con su primer concierto en íntimo para sus fans en Venezuela

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El icónico cantautor venezolano Frank Quintero marcó un hito en su carrera este pasado 25 de marzo al presentarse bajo un concepto estrictamente íntimo, por primera vez.

El evento, diseñado para un grupo selecto de seguidoras, transformó la velada en un viaje emocional a través de las décadas que han definido el sonido del pop y la balada en Hispanoamérica.

Tras años de llenar escenarios y grandes salas de teatro, El maestro decidió apostar por la cercanía. El artista, nominado al Latin Grammy y poseedor de múltiples discos de oro y platino, ofreció un repertorio que desnudó la esencia de sus composiciones más emblemáticas como “Química”, “La Dama de la Ciudad” y “Canción para ti”.

Un encuentro sin banderas

Esta experiencia exclusiva fue posible gracias a la alianza estratégica entre las empresas Booking Show y Publinsite, firmas que apostaron por un enfoque disruptivo en la producción de eventos.

En lugar de un evento convencional, las productoras diseñaron una dinámica creativa a través de las redes sociales para homenajear a la Mujer en su mes y agradecer su fidelidad, donde las fans fueron seleccionadas mediante un concurso que premió la lealtad y el conocimiento de la trayectoria del artista, garantizando una audiencia conectada orgánicamente con la propuesta.

A diferencia de sus presentaciones convencionales, este formato permitió que los asistentes interactuaran con más cercanía. Entre anécdotas, muchas emociones y risas, El maestro, logró crear una atmósfera de "sala de estar" que conectó con las fibras más profundas de los asistentes.

El repertorio, cuidadosamente seleccionado, rescató versiones inéditas de sus grandes clásicos, así como solicitudes especiales de las asistentes. La velada se transformó en un diálogo directo con sus seguidoras, borrando la barrera entre el escenario y la platea, estableciendo un nuevo estándar de exclusividad y conexión artística en la escena nacional.

Este íntimo no solo reafirma la presencia de Frank Quintero en Venezuela y en la escena musical, sino que establece un nuevo estándar para los eventos de autor en el país, donde la calidad y la cercanía prevalecen sobre el espectáculo masivo.