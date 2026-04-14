Asesinan sin piedad a cantante y el agresor explica por qué disparó

Suscríbete a nuestros canales

Jonathan Romero, cantante de cumbia conocido como “Guasón”, en la localidad de Resistencia, Argentina, fue asesinado a balazos por el anfitrión de una fiesta privada donde se encontraba ofreciendo un espectáculo.

Lo que debió ser una noche de festejo, se convirtió en un mar de sangre cuando el artista sostuvo una discusión con el anfitrión del evento. El encontronazo escaló cuando el homicida sacó un arma y disparó sin piedad.

Romero fue trasladado a un hospital cercano, pero murió debido a la gravedad de las heridas. Se dice que vecinos alertaron a las autoridades, mientras la policía iniciaba un operativo para dar con el responsable del ataque.

El asesino da la cara

El responsable del asesinato del “Guasón” fue identificado como Damián Escalante, quien habría huido del lugar tras el incidente. Tiempo más tarde, publicó un video en redes sociales para contar su versión de los hechos.

Escalante pidió disculpas a la familia del cantante, y relató que Jonathan sostuvo una discusión con su madre en la que intervino y terminó por sacarlo del lugar, sin embargo, regresó minutos después.

“Mi nombre es Damián Escalante. Soy acusado de un homicidio por la víctima Guasón. Del fondo del alma le pido mil disculpas a la familia”, afirmó.

Además, mostró una herida en el brazo que, según él, habría sido provocada durante el enfrentamiento. El momento más delicado llegó cuando habló del arma de fuego y disparó en “defensa propia”.