Cantante mexicano es asesinado por la persona que lo contrató para una fiesta

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Una celebración privada terminó en una escena de horror. Una fiesta de cumpleaños en Tijuana, México, se convirtió en tragedia luego de que el propio festejado abriera fuego contra el grupo musical que él mismo había contratado, dejando muerto al vocalista y otro integrante herido.

El caso ha generado conmoción tanto en el ámbito musical como en la opinión pública, al tratarse de un acto violento sin aparente provocación y ocurrido en un contexto festivo.

Una noche musical que terminó en muerte

Los hechos ocurrieron durante la madrugada en un salón de eventos de la colonia Ciudad Jardín, donde un grupo norteño amenizaba la celebración.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor (el mismo cumpleañero) comenzó realizando disparos al aire antes de dirigir el arma contra los músicos.

Testigos relataron que el ataque ocurrió de forma repentina, generando pánico entre los asistentes, quienes huyeron del lugar en medio del caos. En cuestión de segundos, la música se detuvo y el ambiente festivo dio paso al miedo.

El cantante no sobrevivió al ataque

Al llegar las autoridades, encontraron sin vida al vocalista del grupo, identificado como Arturo Rivera, quien recibió varios impactos de bala durante la agresión.

Otro integrante de la agrupación, un joven de 24 años, resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde se reporta fuera de peligro.

En la escena del crimen se localizaron múltiples casquillos percutidos, evidencia de la intensidad del ataque armado dentro del recinto.

El grupo, conocido como “Reacción”, había sido contratado previamente para la fiesta mediante redes sociales, incluso con pago confirmado antes del evento.

El agresor huyó y la investigación continúa

Tras los disparos, el presunto responsable escapó del lugar, lo que complicó su captura inmediata. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado su detención ni han revelado oficialmente su identidad.

La Fiscalía de Baja California ya abrió una investigación para esclarecer los hechos y dar con el responsable, mientras se analizan testimonios y pruebas recabadas en la escena.