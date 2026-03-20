Asesinan en Colombia a exintegrante del Grupo Niche

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La música colombiana vuelve a estar de luto y en esta oportunidad por el asesinato de Luder “Junior” Quiñones, exintegrante del icónico Grupo Niche y reconocido percusionista, quien perdió la vida en un violento ataque armado en la ciudad de Cali.

El crimen, registrado el pasado 17 de marzo de 2026, generó conmoción en el gremio artístico y seguidores de la salsa.

El músico, con una trayectoria de décadas, era considerado un referente en la percusión y había participado en importantes agrupaciones del país.

El ataque armado en Colombia

De acuerdo con los primeros reportes, Quiñones fue interceptado por hombres armados mientras se encontraba en la vía pública, lo que derivó en un ataque a balazos que terminó con heridas mortales.

Las autoridades señalaron que, aunque inicialmente se manejó la versión de un intento de robo, el caso presenta elementos más complejos, incluyendo un posible intercambio de disparos, lo que ha abierto diversas líneas de investigación.

El músico fue trasladado a un centro médico tras el atentado; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció horas después. En el mismo hecho, su esposa también resultó lesionada y permanece bajo atención médica.

Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha establecido una hipótesis definitiva, lo que mantiene el caso bajo análisis de la policía judicial.

Una vida dedicada a la salsa

Originario de Cali, Luder Quiñones inició su camino en la música desde muy joven, destacando rápidamente por su talento en la percusión. A lo largo de su carrera, formó parte de grandes agrupaciones, entre ellas el Grupo Niche, una de las orquestas más importantes de la salsa.

Su trayectoria también incluyó colaboraciones con reconocidos artistas y orquestas, consolidándolo como un músico respetado dentro y fuera de Colombia. Durante años, su estilo marcó el ritmo en escenarios nacionales e internacionales, dejando una huella significativa en el género.