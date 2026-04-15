NBA: Estos son los juegos para la jornada de este miércoles 15 de abril

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La jornada del Play-In de la NBA del miércoles 15 de abril continúa con partidos de eliminación directa que mantuvieron la intensidad del torneo. En la Conferencia Oeste, el duelo entre los Golden State Warriors y Los Angeles Clippers buscará mantenerse con vida para medirse por el último cupo ante Phoenix Sunx,

En el contexto general del torneo, estos encuentros forman parte de la fase que define los últimos clasificados a los playoffs, enfrentando a los equipos ubicados entre el séptimo y décimo puesto de cada conferencia. El ganador de este tipo de cruces mantiene opciones de avanzar, mientras que el perdedor queda eliminado, lo que añade una presión adicional y genera partidos muy disputados y emocionantes .

Además, la jornada del miércoles completará lo ocurrido el día anterior, donde ya se vivieron finales dramáticos como la victoria de los Charlotte Hornets sobre el Miami Heat en tiempo extra. En la Conferencia Este, Philadelphia Sixers y Orlando Magic protagonizan el segundo duelo, donde el ganador tendrá el boleto asegurado a los Playoffs, mientras que, el perdedor tendrá una última oportunidad contra las Avispones.

Juegos para hoy en la NBA: 15 DE ABRIL