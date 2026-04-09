Error de cálculo en el reporte médico: el Magic deberá pagar 25,000 dólares a la liga

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El Orlando Magic aprendió por las malas que, en la NBA moderna, la precisión en los papeles es tan importante como la puntería en la duela. La liga anunció este jueves una sanción económica de 25,000 dólares contra la franquicia de Florida tras detectar una violación en los protocolos de notificación de lesiones durante el enfrentamiento del pasado lunes contra los Detroit Pistons.

Un regreso triunfal... y mal reportado

La controversia gira en torno al base Anthony Black. En el informe de lesiones inicial emitido por el equipo antes del partido en el Kia Center, Black figuraba oficialmente como "baja" (out). El jugador venía de una ausencia prolongada de 15 partidos debido a una distensión abdominal, por lo que su exclusión no sorprendió a nadie en un principio.

Sin embargo, para sorpresa de los asistentes y de los propios reguladores de la liga, Black no solo se uniformó, sino que saltó a la cancha. En apenas 15 minutos de acción, el joven talento demostró que su recuperación era total, aportando 14 puntos, dos asistencias y dos robos, piezas clave para que Orlando se impusiera con autoridad sobre Detroit.

La postura de la NBA: transparencia ante todo

Al hacer oficial la multa, la NBA fue tajante: el Magic falló al no proporcionar una actualización precisa sobre la disponibilidad de su jugador. En los últimos años, la liga ha endurecido estas reglas para garantizar la transparencia total, no solo por una cuestión de ética competitiva, sino también por el impacto que esta información tiene en el ecosistema de las apuestas deportivas y los socios comerciales.

"La integridad del juego depende de que los equipos cumplan estrictamente con los plazos de reporte. Decir que un jugador no jugará y luego ponerlo en la rotación crea un desequilibrio que la liga no está dispuesta a pasar por alto", comentaron fuentes cercanas a la oficina del comisionado.

El impacto de Anthony Black en el esquema de Orlando

A pesar del tropiezo administrativo, el regreso de Black es una noticia excelente para las aspiraciones del Magic en la recta final de la temporada. En su tercer año como profesional tras salir de Arkansas, el base se ha consolidado como una pieza fundamental de la rotación:

Promedio de temporada: 15.1 puntos por partido.

Facilitador: 3.8 asistencias por encuentro.

Presencia: Ha disputado 62 partidos este año, 40 de ellos como titular.

Su capacidad para defender múltiples posiciones y su renovada eficiencia ofensiva lo convierten en el motor de la segunda unidad, aunque ahora su nombre sea recordado esta semana por un cheque de 25,000 dólares que el dueño del equipo probablemente no disfrutará firmar.