NBA: Miami Heat queda eliminado de los Playoffs tras caer ante los Hornets

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​En un final no apto para cardíacos, el Miami Heat ha puesto punto final a su temporada 2025-2026. Los dirigidos por Erik Spoelstra cayeron 127-126 ante los Charlotte Hornets en el Spectrum Center, quedando eliminados en la primera fase del Play-In Tournament.

​Un canasta agónica de LaMelo Ball y un bloqueo defensivo en la última posesión sellaron el destino de un equipo de Miami que, pese a pelear hasta el tiempo extra, no pudo concretar la remontada.

​La caída de un gigante: ¿Qué salió mal para Miami?

​El Heat llegó a Charlotte con la presión de ganar para mantener viva la esperanza del octavo puesto, pero las lesiones y la inconsistencia pasaron factura. La salida prematura de Bam Adebayo por una caída en el segundo cuarto desequilibró el esquema defensivo de Spoelstra, dejando la zona pintada a merced de los Hornets.

​Claves de la derrota del Heat: