NBA: Miami Heat queda eliminado de los Playoffs tras caer ante los Hornets

En un final no apto para cardíacos, el Miami Heat ha puesto punto final a su temporada 2025-2026. Los dirigidos por Erik Spoelstra cayeron 127-126 ante los Charlotte Hornets en el Spectrum Center, quedando eliminados en la primera fase del Play-In Tournament.
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Un canasta agónica de LaMelo Ball y un bloqueo defensivo en la última posesión sellaron el destino de un equipo de Miami que, pese a pelear hasta el tiempo extra, no pudo concretar la remontada.
La caída de un gigante: ¿Qué salió mal para Miami?
El Heat llegó a Charlotte con la presión de ganar para mantener viva la esperanza del octavo puesto, pero las lesiones y la inconsistencia pasaron factura. La salida prematura de Bam Adebayo por una caída en el segundo cuarto desequilibró el esquema defensivo de Spoelstra, dejando la zona pintada a merced de los Hornets.
Claves de la derrota del Heat:
- La baja de Adebayo: Sin su ancla defensiva, Miami sufrió para contener las penetraciones de Ball y Miller.
- Cierre de partido errático: A pesar de los 30 puntos de Tyler Herro, el Heat falló ejecuciones clave en el último minuto del tiempo extra.
- El factor LaMelo Ball: La estrella de los Hornets terminó con un doble-doble y la canasta que liquidó las aspiraciones de Florida.