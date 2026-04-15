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NBA: Miami Heat queda eliminado de los Playoffs tras caer ante los Hornets

Bam Adebayo salió en el segundo cuarto por lesión,  lo que afectó bastante al equipo de Miami.

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Meridiano

Martes, 14 de abril de 2026 a las 10:54 pm
NBA: Miami Heat queda eliminado de los Playoffs tras caer ante los Hornets
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​En un final no apto para cardíacos, el Miami Heat ha puesto punto final a su temporada 2025-2026. Los dirigidos por Erik Spoelstra cayeron 127-126 ante los Charlotte Hornets en el Spectrum Center, quedando eliminados en la primera fase del Play-In Tournament.

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​Un canasta agónica de LaMelo Ball y un bloqueo defensivo en la última posesión sellaron el destino de un equipo de Miami que, pese a pelear hasta el tiempo extra, no pudo concretar la remontada.

 

​La caída de un gigante: ¿Qué salió mal para Miami?

​El Heat llegó a Charlotte con la presión de ganar para mantener viva la esperanza del octavo puesto, pero las lesiones y la inconsistencia pasaron factura. La salida prematura de Bam Adebayo por una caída en el segundo cuarto desequilibró el esquema defensivo de Spoelstra, dejando la zona pintada a merced de los Hornets.

​Claves de la derrota del Heat:

  • La baja de Adebayo: Sin su ancla defensiva, Miami sufrió para contener las penetraciones de Ball y Miller.
  • Cierre de partido errático: A pesar de los 30 puntos de Tyler Herro, el Heat falló ejecuciones clave en el último minuto del tiempo extra.
  • El factor LaMelo Ball: La estrella de los Hornets terminó con un doble-doble y la canasta que liquidó las aspiraciones de Florida.

 

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