Este es el Pick 3 sugerido del miércoles 15 de abril de 2026 en Parx Racing

Para el programa de este miércoles 15 de abril de 2026 en el hipódromo de Parx Racing, aquí tienes un análisis proyectado para la secuencia del Pick 3 dentro de la programación de nueve carreras que han sido programadas.
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Meridiano Bet: Sugerencia para el Pick 3
Consideraremos el Pick 3 que inicia en la primera carrera para buscar una base temprana, basada en las condiciones de pista y el desempeño reciente de los establos más efectivos del circuito y jinetes en las últimas semanas.
Sexta Carrera: Starter Optional Claiming (6 Furlongs) Hora 2:55 p.m. (VEN)
- More Than Grace (2) es la selección BASE para abrir la secuencia. Este ejemplar cuenta con la conducción de Mychel Sanchez y el entrenamiento de Michael Pino, una de las duplas más efectivas en Parx. Se espera que aproveche su velocidad táctica en esta prueba de Optional Claiming.
Séptima Carrera: Allowance (6 ½ Furlongs) Hora 3:22 p.m. (VEN)
- Lucky Dude (6) su capacidad para rematar con fuerza en la recta final lo posicionan como la lógica para muchos boletos.
- Coalville (9) baja discretamente de agrupación. Es un ejemplar que ha corrido contra mejores.
- Smooth Motion (1) si hay mucha velocidad inicial en los primeros metros, puede pasar de largo en los metros finales.
Octava Carrera: Allowance (7 Furlongs) Hora 3:49 p.m. (VEN)
- Mr Flowers (6) su principal ventaja es su rapidez inicial, lo que podría permitirle tomar la punta temprano y mantener el ritmo hasta la meta.
- Beyondexpectations (7) es el ejemplar con el mejor rendimiento histórico en esta distancia específica. Con el jinete Eliseo Ruiz, tiene dos victorias y dos segundos lugares en cuatro intentos. No puede ignorar.
Resumen de la Jugada (Ticket Base)
Pick 3: (6ta) 2 / (7ma) 1-6-9 / (8va) 6-7 > Costo sugerido: $6.00 (si la base es de $1.00)
¡Mucha suerte con tu jugada!