Panamá 2026

Venezuela comanda medallero de los Juegos Sudamericanos de la Juventud

La delegación criolla viene de terminar en el cuarto lugar de la última edición de Rosario 2022 con 79 medallas, siendo el tercer lugar el mejor puesto histórico para el país en este evento regional

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Meridiano

Lunes, 13 de abril de 2026 a las 08:11 pm
Venezuela comanda medallero de los Juegos Sudamericanos de la Juventud
Foto de Panamá 2026: Rosalvick Aguilar - judo
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Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud se realizarán del 12 al 25 de abril de 2026 en Ciudad de Panamá, donde participarán 15 países de la región latinoamericana en 22 deportes. Este evento armado por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) reune a los atletas en edades comprendidas entre 14 a 17 años para que puedan competir en alto nivel y así foguearse de cara a unos Panamericanos u Olímpicos.

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Luego del primer día de competencia, la delegración de Venezuela comenzó con buen pie y cerró la jornada con seis medallas, de las cuales tres fueron de oro, la primera para el país llegó a través de la técnica de la judoca Rosalvick Aguilar, y las otras dos doraas fuero de Osnel Tovar y Wilfredo Tovar, ambos de la especilidad de lucha.

 

Rank País Oro Plata Bronce Total
1 Venezuela 3 2 1 6
2 Argentina 2 0 1 3
3 Perú 1 3 0 4
4 Brasil 1 1 1 3
5 Ecuador 0 1 2 3
6 Colombia 0 0 2 2
6 Panamá 0 0 2 2
8 Chile 0 0 1 1
8 Uruguay 0 0 1 1

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