Venezuela comanda medallero de los Juegos Sudamericanos de la Juventud

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Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud se realizarán del 12 al 25 de abril de 2026 en Ciudad de Panamá, donde participarán 15 países de la región latinoamericana en 22 deportes. Este evento armado por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) reune a los atletas en edades comprendidas entre 14 a 17 años para que puedan competir en alto nivel y así foguearse de cara a unos Panamericanos u Olímpicos.

Luego del primer día de competencia, la delegración de Venezuela comenzó con buen pie y cerró la jornada con seis medallas, de las cuales tres fueron de oro, la primera para el país llegó a través de la técnica de la judoca Rosalvick Aguilar, y las otras dos doraas fuero de Osnel Tovar y Wilfredo Tovar, ambos de la especilidad de lucha.