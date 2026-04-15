¿Llegará? Yangel Herrera acorta plazos para estar en la final de la Copa del Rey

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A pocos días de que se dispute la gran final de la Copa del Rey 2026, una de las noticias que más eco está haciendo en San Sebastián y en Venezuela es el estado físico de Yangel Herrera.

El mediocampista venezolano está "acortando plazos" de manera heroica para intentar estar presente en la cita de este sábado 18 de abril en el Estadio de La Cartuja. Tras una temporada marcada por la irregularidad física, el club "txuri-urdin" ha diseñado un plan específico para el internacional Vinotinto.

Ayer Yangel se ejercitó con el grupo, hoy realizó trabajo al margen para no sobrecargar la zona afectada y se espera que mañana vuelva a integrarse a la dinámica colectiva. El objetivo es que al menos pueda formar parte de la convocatoria para el duelo decisivo ante el Atlético de Madrid.

Una pesadilla que busca un final feliz

Desde su llegada a la Real Sociedad en el mercado veraniego de 2025, el camino de Herrera no ha sido sencillo. Las lesiones han impedido que el exjugador del Girona muestre su mejor versión de forma constante, acumulando apenas 12 partidos y 453 minutos de acción.

Sin embargo, el cuerpo técnico liderado por Pellegrino Matarazzo sabe que la jerarquía y el despliegue físico del venezolano son activos invaluables para una final. Además, cuando ha estado sano, ha logrado mostrar destellos de su calidad en la mitad de la cancha.

De recibir el alta médica, Yangel Herrera podría coincidir en la convocatoria con su compatriota Jon Mikel Aramburu, lo que representaría una presencia venezolana histórica en una final de esta magnitud.

Es importante mencionar, que para Venezuela, todas las acciones de la final de la Copa del Rey se podrán disfrutar en exclusiva por las pantallas de Meridiano Televisión.