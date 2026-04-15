La Conmebol desnuda las debilidades de la FVF en las categorías inferiores

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En el seminario del fútbol sudamericano la Conmebol ha encendido las alarmas en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Uno de los temas expuestos, centrado en el análisis cognitivo y el perfil del futbolista, arrojó resultados preocupantes para el país, situando a los juveniles venezolanos en el último escalafón de la región en cuanto a la toma de decisiones y velocidad mental.

El investigador en Ciencias del Deporte, Israel Teoldo, fue el encargado de presentar los hallazgos tras evaluar a más de 1.000 jóvenes de las 10 federaciones miembro. La muestra se centró en las categorías estratégicas de formación: Sub-13, Sub-14 y Sub-16.

Foto - Conmebol

"Los datos más bajos de la región"

Durante su ponencia, el profesor fue tajante al referirse al desempeño de los futbolistas criollos. Los tests aplicados midieron la capacidad de los jugadores para procesar información visual y ejecutar soluciones bajo presión.

"En Venezuela tuvimos los datos más bajos, tanto en velocidad como en calidad", sentenció Teoldo.

Esta conclusión sugiere que, si bien el futbolista venezolano puede tener condiciones físicas o técnicas aceptables, encuentra dificultades críticas al momento de "leer el juego" y anticiparse a las jugadas.

Foto - Conmebol

El reto para la FVF

Estos datos dejan en evidencia que el trabajo de la FVF no debe limitarse únicamente a la infraestructura o la logística de las selecciones nacionales, sino que urge una reforma en la capacitación de entrenadores de base.

El "perfil del jugador sudamericano" está evolucionando hacia un atleta que piensa más rápido de lo que corre, y Venezuela, según la ciencia, se está quedando atrás en esa carrera intelectual dentro del campo.

Sin un cambio en la metodología de enseñanza en las categorías Sub-13 a Sub-16, el salto al profesionalismo seguirá siendo un muro difícil de escalar para los talentos locales.