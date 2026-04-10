Fútbol venezolano le responde al beisbol con su mejor arranque en torneos Conmebol

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El fútbol venezolano vivió esta primera semana del mes de abril un momento glorioso a nivel continental. Tras culminar la primera jornada de las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los cinco representantes criollos han logrado un invicto colectivo que rompe con años de hegemonía extranjera al menos en este siglo, donde destacan especialmente las victorias y empates ante los todopoderosos equipos brasileños.

UCV, Puerto Cabello y Carabobo impusieron el tambor sobre la samba

La jornada la marcó el imponente triunfo de la Universidad Central FC en la Copa Libertadores por marcador de 3-1 sobre Libertad de Paraguay, resultado que lo deja líder de su grupo al menos una fecha. Luego, los focos se centraron en la capacidad de los equipos criollos para frenar a la potencia brasileña, como el Academia Puerto Cabello dio el golpe de autoridad al doblegar 2-1 al Atlético Mineiro, mientras que el Carabobo FC hizo lo propio venciendo 1-0 al Bragantino.

Para Puerto Cabello y Carabobo, es la primera vez en su historia que logran vencer a un equipo brasileño en cualquier competición de la Conmebol. Además, es la primera vez que los clubes criollos no pierden ante los equipos canarinhos en una misma jornada.

Caracas y La Guaira completaron la gesta

Más allá de las victorias en casa de los primeros tres, la gente de los clubes venezolanos se extendió; primero, con el empate del Caracas FC, que sacó un meritorio 1-1 frente al Botafogo. Mientras que el Deportivo La Guaira cerró el ciclo al igualar sin goles (0-0) contra el Fluminense.

Un último dato de la jornada es que los cuatro equipos venezolanos que anotaron gol abrieron el marcador en sus respectivos cotejos.

Este desempeño global sin duda le inyecta una dosis de moral al fútbol venezolano y al desarrollo de la Liga Futve (primera división). Aunque este gran trabajo de los clubes criollos en los torneos internacionales, todavía hay que verlo con lupa, porque el problema es extenderlo a lo largo del tiempo para que este deporte sea la principal referencia del país.

Asimismo, la Federación Venezolana de Fútbol aún debe invertir más en el desarrollo del balompié nacional para que la disciplina pueda al menos estar a la altura del béisbol criollo, que en marzo de 2026 logró la gesta de alzar el título mundial.