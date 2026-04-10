Noche de leyenda: Puerto Cabello vence y Rosales se consagra como icono único

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La Academia Puerto Cabello escribió este miércoles una de las páginas más brillantes de su historia internacional. En el marco de la primera jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana, el conjunto venezolano dio la campanada al imponerse por la mínima ante el gigante brasileño Atlético Mineiro, en un duelo celebrado bajo el calor del Polideportivo Misael Delgado en Valencia.

Un centro con sello de leyenda

El encuentro tuvo un protagonista de excepción: Roberto Rosales. El experimentado lateral venezolano "guerrero de mil batallas", demostró que su jerarquía sigue intacta al ser el arquitecto del triunfo local.

Cuando el reloj marcaba el minuto 39 de la primera mitad, Rosales proyectó un centro preciso al corazón del área. El defensor panameño Jiovany Ramos aprovechó el servicio para conectar el remate que se convertiría en el gol de la victoria, desatando la euforia en las gradas y sentenciando un resultado que pone a soñar al equipo del litoral.

Roberto Rosales

Más allá del valioso triunfo de la Academia, el partido sirvió para oficializar un récord estadístico impresionante para Rosales. Según los datos proporcionados por Opta Javier, el lateral se ha convertido en el único futbolista venezolano en la historia que ha disputado los cinco torneos de clubes más importantes de la UEFA y la Conmebol.

Su trayectoria ahora incluye participaciones oficiales en:

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Un club selecto a nivel mundial

Rosales no solo destaca en el ámbito nacional, sino que entra en un grupo de élite global. Solo 21 futbolistas en todo el planeta han logrado participar en estas cinco competiciones continentales. Al debutar en la Sudamericana con la camiseta de la Academia, Rosales sella su nombre como un icono indiscutible del fútbol venezolano, igualando en longevidad y alcance a los grandes trotamundos del deporte rey.

Con este resultado, la Academia Puerto Cabello no solo suma sus primeros tres puntos, sino que envía un mensaje de respeto a todo el continente, liderada por un capitán que ha jugado en los escenarios más exigentes del mundo.