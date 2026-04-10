Carabobo FC da la campanada en la Copa Sudamericana

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El Carababo FC dio una campanada en el arranque de la Copa Sudamericana 2026, el conjunto del centro de Venezuela venció a Bragantino brasileño un gol por cero, en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, partido correspondiente a la jornada 1 del Grupo H.

El gol del triunfo lo marcó Ezequiel Neira en el minuto 9 y de ahí en adelante el conjunto venezolano armó un muro para defender la victoria. Con este resultado, Carabobo liderará su zona al menos hasta la segunda jornada del torneo, ya que los otros dos integrante del grupo, River Plate argentino y Blooming boliviano empataron a cero goles.

El próximo partido del conjunto de Valencia será contra el siempre favorito, River Plate por la segunda fecha del torneo, partido que se realizará en el Monumental de Buenos Aires el miércoles 15 de abril a las 8:30 pm.

Un vino fino desde Carabobo

Asimismo, los Granates logran su primer triunfo en fase de grupos en la Copa Sudamericana y también es la primera victoria sobre a un equipo brasileño en cualquier competición de la Conmebol.

El conjunto "Granate" completó la faena del fútbol venezolano, que por primera vez en esta década todos los clubes del país no pierden en primera jornada de ambas competiciones de la Conmebol, Libertadores y Sudamericana.

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