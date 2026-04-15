¡De escuelita! Entérate aquí cuáles fueron los participantes del Oaklawn Handicap (G2) que fueron al aparato este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por ver en acción al Caballo del Año 2025 en Estados Unidos, Sovereignty, que correrá este sábado el Oaklawn Handicap (G2) de $1,250,000 en recorrido de 1 1/8 millas (1,800 metros), va en aumento.

El evento significa un enfrentamiento de altura entre Sovereignty, el ganador del Preakness Stakes (G1), Journalism, y el veterano White Abarrio, el cual figuró segundo este año en la Pegasus World Cup (G1) detrás de Skippylongstocking, caballo que estuvo nominado para esta prueba, pero al final su entrenador decidió quedarse con un solo pensionado.

Preparación para el Oaklawn Handicap (G2)

Este miércoles en horas de la mañana, se dieron cita en el aparato de salida (partidor), tres contendores que enfrentarán a Sovereignty en los 9 furlongs, para hacer lo que se denomina “La Escuelita”, que es habituar al ejemplar a estar dentro de la gatera para que el mismo esté tranquilo al momento de la carrera.

En un video publicado por la cuenta de la New York Racing Association (NYRA) en la red social X (Twitter), aparecen Journalism, Duke Of Duval y Publisher, colocados cada uno en un puesto de salida, mientras el personal del partidor los apoya para que los purasangres estén tranquilos.

Casualmente, estos tres caballos saldrán uno al lado del otro en el Oaklawn Handicap (G2): Duke of Duval partirá por el puesto 4, Journalism va en el cajón 5 y Publisher lo hará por el más externo, el 6. En el caso de Duke od Duval, tendrá a su lado a Sovereignty, el cual quedó en el carril 3 con el máximo favoritismo de acuerdo al Morning Line, con proporción de 4-5.