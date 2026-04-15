Adiós al sueño en Barcelona: Alcaraz prioriza su salud ante el dolor en la muñeca

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Lo que comenzó como una sombra de duda el martes por la tarde se ha transformado en una realidad dolorosa para los aficionados al tenis en España. Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, compareció ante los medios este miércoles para anunciar que no continuará en el torneo que lo ha visto coronarse en años anteriores.

El origen del problema

La fatídica secuencia ocurrió durante su estreno en la Pista Rafa Nadal contra el finlandés Otto Virtanen. Tras nueve juegos disputados, el de El Palmar tuvo que solicitar la presencia del fisioterapeuta del torneo para tratar su antebrazo y muñeca derecha. Aunque logró cerrar el partido con una victoria por doble 6-4, las sensaciones no fueron positivas. Alcaraz optó por no entrenar este miércoles, intentando apurar sus opciones hasta el último minuto antes de tomar la decisión definitiva.

Consecuencias en el ranking y el calendario

La retirada tiene un impacto directo en las aspiraciones estadísticas del joven de 22 años. Tras haber perdido el número 1 el pasado domingo ante el italiano Jannik Sinner (quien lo derrotó en la final de Montecarlo), el Barcelona Open se presentaba como el escenario ideal para el asalto al liderato. Con esta baja, Sinner asegura su posición en la cima de la ATP al menos durante la gira de tierra batida que precede a Madrid y Roma.

El torneo de Barcelona, que celebra su 73ª edición, queda ahora huérfano de uno de sus mayores reclamos. Por su parte, Alcaraz inicia un proceso de rehabilitación contra el reloj para intentar estar al 100% en la Caja Mágica de Madrid, donde la presión por defender puntos y honor nacional será máxima.