Kendall Jenner enciende rumores de amorío con famoso actor de Netflix

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Coachella 2026 habría servido para confirmar otra relación, y es que, luego de ver muy acaramelados a Kim Kardashian y Lewis Hamilton, ahora es la socialité Kendall Jenner está dando de qué hablar tras su visita al icónico festival celebrado en Indio, California.

En medio de las miles de personas que asistieron, se encontraba la modelo Kendall Jenner nada más y nada menos que con Jacob Elordi, protagonista de la serie de Netflix “Euphoria”.

Kendall Jenner y Jacob Elordi muy juntitos

Aunque los rumores comenzaron dentro del festival, fue en una exclusiva fiesta posterior donde todo habría tomado fuerza. Según testigos, Jenner y Elordi coincidieron en un after party de la presentación de Justin Bieber, donde su interacción fue mucho más evidente.

Diversas versiones aseguran que ambos se mostraron especialmente cercanos e incluso habrían intercambiado besos durante la noche, siendo descritos como “muy cariños” y “sin separarse” por quienes presenciaron el momento.

Sin embargo, hasta ahora no existen imágenes que confirmen el supuesto romance, lo que mantiene el tema en el terreno de la especulación.

Un vínculo que no sería tan reciente

Aunque para muchos esta conexión fue inesperada, lo cierto es que Jenner y Elordi ya habían coincidido anteriormente en eventos de alto perfil. Ambos fueron vistos conversando en la fiesta de Vanity Fair tras los Premios Oscar 2026, lo que ya había despertado curiosidad entre seguidores y medios.

Además, el actor habría asistido en el pasado a celebraciones privadas de la modelo, lo que sugiere que su relación podría venir gestándose desde hace tiempo.

Actualmente, ambos se encuentran solteros tras relaciones mediáticas previas. Por un lado, Kendall ha sido vinculada en el pasado con figuras como Bad Bunny y Devin Booker, mientras que Jacob Elordi ha mantenido relaciones con celebridades como Kaia Gerber y Olivia Jade.