Justin Bieber muy nostálgico en su actuación de Coachella 2026 ¡Una belleza!

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Tras varios años de ausencia, el cantante canadiense Justin Bieber regresó a los escenarios, y no cualquier escenario, sino el de Coachella 2026 en Indio, California. El artista de 32 años llevó a sus fanáticos a un lugar muy especial, al cantar los temas con los cuales comenzó su carrera como “Baby”.

Una noche llena de magia

El recinto estaba lleno de punta a punta de fanáticos esperando a que el intérprete saliera para derrochar talento, sin imaginar que verían un Justin nostálgico al repasar y hablar de lo que ha sido su carrera musical, con altas y bajas.

Bieber fue muy claro en mencionar al público que tenía todo muy bien preparado, en especial el setlist que cantaría. Sin embargo, quiso romper el protocolo y dejar que todo fluyera en el momento con sus temas, entre ellos “Favorite Girl”.

El recinto, medios y las plataformas digitales estaban abarrotadas de mensajes de todo el mundo disfrutando del show de Justin, quien hoy se encuentra casado con la modelo Hailey Bieber, y fruto de eso amor tiene un hijo, llamado Jack Blues Bieber.

Las populares “Believers” gritaban al ver la evolución que el canadiense ha tenido desde que comenzó en la música realizando videos en YouTube, su primer popular tema “Baby” y la colaboración que ha tenido con otros artistas como Chris Brown y Ne-Yo.

Regreso a los escenarios

La última presentación musical de Bieber fue en el año 2022, cuando realizó la exitosa gira Justice World Tour, en la que visitó países como Brasil, Chile, Argentina, Sudáfrica, Israel, Australia y Nueva Zelanda.

Desde el anuncio de Bieber para el festival sus fanáticos y medios había estado hablando de su regreso, en especial por la jugosa cifra que habría recibido por cantar de nada más y nada menos que 10 millones de dólares, según un artículo de Rolling Stone.

En los últimos años el artista ha estado en el foco de la prensa por rumores de múltiples problemas con su esposa Hailey, sus intensas peleas con paparazzi en Estados Unidos y por problemas de salud mental, como depresión y ansiedad.