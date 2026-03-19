Justin Bieber y Usher se cayeron a "trompadas" en la fiesta de los Oscar

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Según reportes recientes de TMZ, Justin Bieber y Usher protagonizaron una "discusión acalorada" durante la exclusiva fiesta posterior a los Oscar organizada por Beyoncé y Jay-Z.

El evento, conocido por ser uno de los más privados y concurridos de Hollywood tras la celebración de la ceremonia, se convirtió en el escenario de un momento incómodo el pasado 19 de marzo.

Lo que comenzó como un reencuentro terminó en un intercambio de palabras tenso que captó la mirada de varios asistentes de la extensa lista de invitados.

Testigos afirman que Usher se acercó a Justin Bieber "con energía y enojo", lo que detonó la confrontación. Aunque las versiones sobre una pelea física varían, el círculo cercano del canadiense asegura que, a pesar de la agresividad del momento, no hubo contacto físico.

Una relación que se deterioró

Usher fue el mentor de Justin Bieber, y lo firmó en 2008 bajo su sello Raymond Braun Media Group. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado una enemistad.

El punto de quiebre mediático ocurrió en 2024, cuando Bieber rechazó la invitación de Usher para actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII, una decisión que dejó entrever un distanciamiento.

Además, el intérprete de “Baby” dejó de seguir en redes sociales a quien fue su principal apoyo en el inicio de su carrera. Por ahora, el motivo de la discusión sigue siendo un misterio.