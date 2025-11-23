Justin Bieber se convirtió en el superhéroe de un hombre en la carretera

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el cantante Justin Bieber fue noticia y esta vez, sorprendentemente no fue por un escándalo. De acuerdo a un video publicado por un hombre en TikTok, el canadiense tuvo un espontáneo acto de bondad que lo sorprendió.

Según las imágenes, el artista de 31 años detuvo su vehículo en plena carretera al ver a un conductor varado tras la avería de su automóvil.

La ayuda de Justin Bieber

El protagonista del incidente, identificado como “Buku”, compartió en redes sociales el momento exacto en que se topó con Bieber: “Puede que esté alucinando, pero creo que Justin Bieber se acaba de parar a ayudarme”, se le escucha decir en el video.

En su testimonio, Buku mencionó que, el momento no se limitó a un saludo o a un “trayecto compartido”. Bieber no sólo ofreció ayuda mecánica o al menos acompañamiento, sino que también acompañó al varado en un gesto íntimo y oraron juntos antes de que se retirara del lugar.

La descripción del video en redes remata: “Conocí a Justin Bieber. Un momento inolvidable”. Al cierre de esta nota, el clip acumulaba más de nueve millones de reproduc­ciones en TikTok y más de un millón de “likes”, además de una avalancha de comentarios que exaltan su generosidad.

El gesto se hizo viral

Justin, reconocido mundialmente por su música, ahora también demuestra que es un chico de buen corazón. Su inmensa capacidad para cambiar el curso de una historia cotidiana con solo detenerse, generó el aplauso del público en general.

El impacto en redes sociales ha sido inmenso y, en el post de Buku, se repiten mensajes felicitando al esposo de Hailey Bieber.

Además, esto añade otro matiz en su historia en medio de un momento de su carrera en el que ha sido noticia por su regreso musical y nominaciones importantes, pero también por muchos escándalos.