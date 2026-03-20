¿De dónde vienen los conflictos entre Justin Bieber y Usher? Esto se conoce

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El medio de entretenimiento TMZ informó en un artículo sobre una fuerte discusión que habrían sostenido los cantantes Justin Bieber y Usher. Afirmaron que la situación se habría desarrollado en el after party de los Premios Oscar 2026, que se realizaron el domingo 15 de marzo en Los Ángeles.

Supuesta pelea entre Justin y Usher

El medio de entretenimiento estadounidense escribió que testigos en la celebración revelaron que Usher se habría acercado a la estrella canadiense con una energía bastante fuerte, lo que hizo comenzar un intercambio de palabras.

Las fuentes utilizaron frases como “fuerte”, “acalorado” y “discusión”, para describir el momento cara a cara de los cantantes.

TMZ notificó que la discusión no finalizó en golpes, fue muy corta y que no se conoce por qué se desarrolló.

“Muchos famosos habrían presenciada la pelea. Beyoncé y Jay-Z eran los anfitriones y la lista de invitados era impresionante”, escribió el medio.

Conflicto de los artistas

Desde hace tiempo en los medios estadounidense han estado escribiendo de la tensión entre ambos artistas, en especial en el año 2024 cuando Usher realizó el medio tiempo del Super Bowl.

En su momento se dijo que Justin rechazó la invitación especial que el intérprete de 57 años le había realizado. Finalmente fue Alicia Keys, quien estuvo con Usher en el show.

Además, en enero del 2025 el intérprete de “Baby”, dejó de seguir a Usher en Instagram, dejando muy claro una polémica de distancia.