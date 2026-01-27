Kendall Jenner alborota las redes sociales con fotos en poca ropa

Suscríbete a nuestros canales

La modelo Kendall Jenner ha causado revuelo en redes sociales tras publicar una serie de fotografías en Instagram, donde posa semidesnuda dejando sin palabras a sus seguidores y a la vez despertando comentarios a favor de su cuerpo.

Con una gran confianza sobre su cuerpo, la integrante del clan Kardashian, hizo público unas imágenes con escasa ropa. Aunque en el carrusel, las primeras era en ropa interior, una en específico generó el alboroto al aparecer desnuda sobre la cama.

Sin embargo, como todo un profesional, la modelo conoce sus ángulos y no dejó nada al descubierto. “Domingo” fue el mensaje que acompañó la publicación de Kendall Jenner con poca ropa.

Kendall Jenner confiesa no tener cirugías plásticas

Durante el podcast In Your Dreams, la hermana de Kim Kardashian abordó el tema sobre las cirugías plásticas y los rumores sobre si ha pasado por quirófano en más de una ocasión.

Kendall negó haberse realizado retoques estéticos, aunque aclaró que no quería convencer a nadie sino decir la verdad luego de años de señalamientos.

"No voy a sentarme aquí a intentar convencer a nadie de que no me he hecho nada. Hay todo un mundo en internet que cree que me he hecho una reconstrucción facial completa. Solo estoy aquí para decirles la verdad, que es el hecho de que nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nada", comentó la modelo.

Acostumbrada a la atención

Esta no es la primera vez que Kendall Jenner ocasiona alboroto en redes sociales. Hace dos meses, durante su cumpleaños, subió fotos de su cuerpo desnudo en la playa para celebrar su llegada al tercer piso (30).

Con poca ropa se fotografió a sus 30 años con sexy traje de baño sin sujetador era la foto principal que compartió, mientras que otra luce a la orilla de la playa disfrutando de la noche y el ambiente fiestero.