Estados de salud de Ninel Conde en alerta por parásito: ¿Qué pasó?

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La cantante Ninel Conde sufrió un grave percance de salud tras contraer un parásito durante su gira en México. Su ingreso a emergencias estuvo marcado por un fuerte dolor abdominal.

En un encuentro con la prensa, El ‘Bombón Asesino’ habló abiertamente de su problema de salud provocado, en parte, por tener las defensas bajas, producto de largas jornadas de trabajo debido a su oficio.

Diagnostico devastador para Ninel Conde

La exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ acudió al hospital, donde le detectaron la presencia del parásito entamoeba, lo que derivó a agudizar sus síntomas como dolor abdominal intenso, escalofríos y diarrea prolongada. Además, fue diagnosticada con rotavirus.

"Tanto trabajo te baja las defensas y sí me agarró duro. Sí me asusté porque me solté de la panza 24 horas consecutivas, empecé a sentir mucho escalofrío, yo me fui al hospital, me hicieron los estudios y ahí vieron que tenía ese foco tan terrible y ya me dieron el medicamento y me mandaron de reposo, pero yo tenía unos dolores terribles”, comentó para Despierta América.

Salud en riesgo por trabajo

Ninel Conde fue sincera en aceptar que todo se debe al desgaste físico por estar de gira y llevar su cuerpo al límite tras arduas jornadas. Por ello, su sistema inmunológico se ve afectado y sus defensas bajan y queda propensa a cualquier virus o parásito.

"Se me bajaron las defensas y me agarró un parásito que se llama entamoeba y aparte un virus que se llama rotavirus. De la entamoeba me decían en Estados Unidos: '¿Fue a Sudamérica? Porque allá es más común' y les dije: 'No, nada más hice una gira de no sé cuántas ciudades y comíamos lo que se podía en la noche'", compartió.