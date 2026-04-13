Jockey aprendiz venezolano duplica este lunes en Parx Racing

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La tarde de este lunes se dio inicio a una nueva semana de acción en el hipódromo de Parx Racing con una programación de diez carreras donde los jockeys venezolanos Mychel Sánchez y el aprendiz Noel Herman Jr. fueron de los más destacados con dos victorias cada uno.

Estados Unidos: Noel Herman con dos victorias este lunes en Parx Racing

La primera victoria de Herman llegó en la primera carrera de la jornada en un Maiden Claiming de $19.000 para potros de tres y más años en recorrido de 1.300 metros, donde triunfó con Foil, propiedad y entrenado por Pompeyo Gómez con un tiempo oficial de 1:20.18 y dividendos de $13.00, $7.40 y $5.80. Foil domina con amplia ventaja de 14 1/2 cuerpos.

Foil es un cuatroañero, producto del semental Street Sense en Elude por Medaglia D’Oro, el cual consigue su primera victoria en cuatro presentaciones que ha cumplido como purasangre para su propietario y entrenador.

Mientras que el doblete en la jornada la logró en la décima y última carrera, Claiming de $7,500 en recorrido de 1.400 metros con Paddy’s Gift del trainer Michael Pino con un crono oficial de 1:26.78 , el cual generó pagos de $4.40 a ganador, $3.00 el place y $2.80 el show. El descendiente de St Patrick’s Day en Rosetta’s Gift por Two Step Salsa, alcanza su tercera victoria en 15 presentaciones para los colores de Mark Moshe.

Para el aprendiz Noel Herman, estas victorias le permite llegar a tres en poco más de 60 montas que le han dado como oportunidades en el presente año. Para este martes tiene un compromiso más que realizar, mientras para el miércoles firmó dos montas. En la selección de las mismas, cuenta con la asesoría de Mayerling Castillo.