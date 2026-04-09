Tras un invierno implacable, Parx Racing apuesta por una transformación total de su grama

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Las competencias sobre grama en los Estados Unidos siempre representan un atractivo especial para la industria y el público, donde aficionados como apostadores se sienten cautivados por este tipo de carreras. Son varios los circuitos que cuentan con esta superficie, donde los purasangres demuestran su versatilidad en pruebas que suelen repartir importantes premios.

Uno de estos escenarios es Parx Racing. Ubicado en Bensalem, Pensilvania, el personal del reconocido circuito —que mantiene tres reuniones semanales— inició esta semana los trabajos de acondicionamiento para reactivar las carreras en su pista de césped durante la presente primavera.

La renovación de la grama en Parx Racing

Según nota de prensa emitida por el recinto hípico, la instalación de la nueva superficie estará a cargo de la compañía Hummer Turfgrass Systems, la misma firma que ha realizado labores similares en hipódromos de prestigio como Laurel Park, Pimlico y Gulfstream Park.

El año pasado, se esperaba que las competencias sobre grama fueran parte fundamental de la cartelera del Pennsylvania Derby (G1); sin embargo, la pista no alcanzó las condiciones ideales para su uso. El crudo invierno que azotó la región hasta hace unas semanas también afectó la superficie, pero con la llegada de la primavera el plan de recuperación se ha puesto en marcha. Se estima que las renovaciones duren aproximadamente cuatro semanas.

“Nuestros criadores se lo merecen, al igual que todo el hipismo de Pensilvania”, señaló Jeff Matty, director ejecutivo de la Asociación de Criadores de Caballos Purasangre de Pensilvania.

El calendario para el resto de abril en Parx Racing contempla reuniones los lunes, martes y miércoles, con excepción de la última semana del mes. En ese periodo, solo habrá actividad el lunes 27 y martes 28, ya que se han programado jornadas especiales para el viernes 1 y sábado 2 de mayo. Estas fechas coincidirán con el simulcast de los eventos estelares en Churchill Downs: el Kentucky Oaks (G1) y el Kentucky Derby (G1).